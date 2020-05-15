РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 мая. В подмосковных Мытищах за минувшие сутки выявили еще 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в округе 880 случаев заражения, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.
В Подмосковье за сутки выявили 945 случаев коронавируса.
«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 25 525 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 253 человека. Выздоровели и выписались 2 468 человек. В городском округе Мытищи выявили 880 случаев заболевания», - говорится в сообщении.
14 мая количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории городского округа Мытищи составляло 860.
В Московской области по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30.
Все жители региона должны соблюдать режим самоизоляции, также обязательно ношение маски в общественных местах.
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Текстовая трансляция
15 МАЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Путин возмутился ситуацией с допвыплатами медикам, борющимся с коронавирусом.
- Рассказываем про массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Москве
- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.
- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.
- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.
- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.
- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.
- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.
- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.
- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.
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