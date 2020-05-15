РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 мая. Разлив маслянистого вещества убрали с травы около микрорайона Коренево и деревни Овражки подмосковных Люберец, сообщается на официальном сайте ГКУ МО «Мособллес».

Около микрорайона Коренево и деревни Овражки местный житель обнаружил опрокинутые открытые бочки с отработанным автомобильным маслом. Сотрудники Виноградовского филиала ГКУ МО «Мособллес», узнав о проблеме, незамедлительно выехали в указанное место с проверкой. Опасения подтвердились – неизвестные лица выбросили в лес четыре бочки, причем часть вредной жидкости из них вылилась на землю. Площадь загрязнения составила 10 квадратных метров.

«Отработанное автомобильное масло является опасным отходом, поэтому бесконтрольно выбрасывать его куда-либо категорически нельзя. Прием масла и его утилизация в соответствии со стандартами в Подмосковье осуществляется различными специализированными компаниями с соблюдением всех требований безопасности. Причем представители фирмы сами выезжают и забирают его», – сказал старший участковый лесничий Дачного участкового лесничества Николай Кузьмин.

Он отметил, что людям платят за сдачу этих отходов: за одну полную бочку можно получить несколько тысяч рублей.

«Дело в том, что современные технологии позволяют не только утилизировать отработанное масло, но перерабатывать его, чтобы использовать повторно, например, в качестве базового сырья для изготовления различных смазок», – подчеркнул Кузьмин.

Разлив маслянистого вещества был убран с травянистой поверхности сотрудниками компании, специализирующейся на работе с опасными отходами. После все было вывезено с территории лесного фонда для утилизации.

В отношении неустановленных лиц возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 8.31 КоАП РФ. Ведется поиск нарушителей.