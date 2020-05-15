РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 мая. Плановые отключения горячей воды в многоквартирных домах подмосковного Красногорска летом начнут не ранее 1 июля, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Уважаемые жители! В связи с действием в Подмосковье режима повышенной готовности, плановые отключения горячего водоснабжения для подготовки котельных городского округа Красногорск к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов начнутся не ранее 1 июля», - говорится в сообщении.

При этом максимальный срок планового отключения ГВС - не более 10 дней.

«Обращаем ваше внимание, что в некоторых микрорайонах - Чернево-1 и Чернево-2, СГШ, Райцентр - отключения пройдут в два этапа по 5 дней», - подчеркивается в материале.

С графиком отключений можно ознакомиться на сайте администрации городского округа Красногорск.