РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 мая. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии Covid-19 диагностировали в 1297 случаях, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.
В Подмосковье за сутки зафиксировано 945 новых случаев заболевания коронавирусом.
«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 25 525 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 253 заболевших. Выздоровели и выписались 2468 человек. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 1297», - говорится в сообщении.
По состоянию на 14 мая в Красногорске насчитывался 1231 случай заражения коронавирусом.
Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на коронавирус в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.
В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.
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Текстовая трансляция
15 МАЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Путин возмутился ситуацией с допвыплатами медикам, борющимся с коронавирусом.
- Рассказываем про массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Москве
- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.
- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.
- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.
- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.
- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.
- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.
- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.
- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.
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