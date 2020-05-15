РИАМО - 15 мая. Подмосковные города Щелково (+70 случаев) и Красногорск (+66 случаев) лидируют по числу новых выявленных случаев заражения коронавирусом в регионе, сообщает оперативный штаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

Всего за сутки в Подмосковье зафиксировали 945 новых случаев заболевания коронавирусом.

Кроме того, 58 новых случаев заболевания выявили за сутки в Подольске, 53 – в Ивантеевке, 43 – в Пушкине, 34 – в Серпухове, 33 – в Люберцах, 32 – в Домодедове, 30 – в Электростали, 27 – в Дмитрове.

Также 26 случаев выявили за сутки в Королеве ,по 24 – в Жуковском и Одинцове, по 22 – в Воскресенске и Орехово-Зуеве, по 20 – в Мытищах и Талдоме, по 19 – в Коломне, по 15 – в Солнечногорске, Клину, Долгопрудном, Реутове и Сергиевом Посаде.

Еще 14 случаев зафиксировали в Богородском округе, Рузе и Химках, по 13 – в Краснознаменске, Химках, Лобне и Чехове, по 12 – в Раменском и Шаховской, 11 – в Павловском Посаде и Наро-Фоминске, 10 – во Фрязине.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Путин возмутился ситуацией с допвыплатами медикам, борющимся с коронавирусом.

Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились - и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы и минуты

- Рассказываем про массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Москве

- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.

- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.

- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.