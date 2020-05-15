РИАМО - 15 мая. Открытие подмосковных фонтанов отложили на неопределенный срок, все профилактические работы были завершены, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Испытания провели на 189 фонтанах. Очистку фонтана от грязи и мусора проводят регулярно в теплый период.

«В Московской области насчитывается 222 фонтана в 54-х округах. Все профилактические работы были завершены. 189 фонтанов были почищены, проверено состояние всех инженерных систем, проведена регулировка высоты струй», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он добавил, что торжественный запуск фонтанов перенесли на пока неопределенный срок.

На стадии реконструкции находятся 14 фонтанов: в городском округе Люберцы (шесть), по одному фонтану в городских округах Черноголовка, Шаховская, Электросталь, Пущино, Фрязино, Домодедово, Кашира и Лотошино.

Работы по приведению 15 фонтанов в нормативное состояние ведутся: в Богородском городском округе (девять), в городском округе Красногорск (два), в Орехово-Зуевском городском округе (четыре).

Министр благоустройства отметил, что 95% фонтанов уже готовы к сезону. Теперь в регионе ждут разрешения ситуации с карантином для торжественного открытия. 14 объектов, на которых проводится капитальный ремонт, откроют позже.