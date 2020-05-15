РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мая. В Люберцах за прошедшие сутки выявили еще 33 случая заражения коронавирусной инфекцией, всего в округе 1 146 случаев инфицирования, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки зафиксировано 945 новых случая заболевания коронавирусом.

«В Люберцах выявили за сутки 33 новых случая коронавируса. Всего в округе 1 146 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили шесть новых случаев коронавируса, всего там зафиксирован 191 пациент с Covid-19. В Дзержинском выявили семь случаев за сутки, всего в муниципалитете 280 заразившихся.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 25 525 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 253 заболевших. Выздоровели и выписались 2468 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Путин возмутился ситуацией с допвыплатами медикам, борющимся с коронавирусом.

Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились - и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы и минуты

- Рассказываем про массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Москве

- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.

- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.

- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.