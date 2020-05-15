РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 мая. В Мытищинской городской клинической больнице находятся на лечении 849 пациентов с коронавирусом и пневмониями, сообщается на сайте администрации горокруга Мытищи.

Количество медиков, работающих с пациентами с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями – 1,3 тысячи. Это врачи, медсестры, санитарки.

«Всего на 15 мая мазков в МГКБ взято более 12 тысяч. На 7:00 с пневмонией – 849 человек, из них положительных Covid по стационару – 151, по поликлиникам МГКБ – 384. В реанимации – 52, на ИВЛ – 10, не инвазивные ИВЛ – 11, на кислороде – 133, сатурация – 93-96, умершие за сутки – 4. Поступило за сутки – 45 человек», – говорится в сообщении.

В МГКБ развернуто более 1,4 тысячи коек для пациентов с Covid и пневмониями.

«Основной корпус, который принимает пациентов – хирургический, здесь развернуто 500 коек. Сейчас идет спад по поступлению пациентов. Пик пришелся на 3 мая. В день принимают от 20 до 40 пациентов», – отмечается в материале.

По данным на 14 мая, всего с начала пандемии из МГКБ было выписано 866 человек, прошедших лечение от коронавируса и пневмонии.

На сегодняшний день в МГКБ 42 стационарных и 6 портативных аппаратов ИВЛ. Необходимости в ИВЛ нет, но продолжает сохраняться необходимость в кислородных розетках.

«По улице Воровского, 2 (новая поликлиника МГКБ) направляют пациентов на долечивание. Все лекарственные препараты для лечения данной категории пациентов имеются в полном объеме. Также все пациенты получают жизненно важные препараты по показаниям. Для лечения коронавирусных пациентов и пациентов с пневмонией также развернуты койки в стационарах МГКБ – в деревнях Сухарево и Осташково. Все СИЗ для медицинских работников здесь есть», – говорится в сообщении.

В МГКБ находятся тяжелые больные пациенты с коронавирусной инфекцией и с осложненными формами пневмонии со всей Московской области, а также из других регионов России. СИЗ имеются в полном объеме.

Накануне поступило 6 новых автомобилей скорой неотложной помощи для поликлиник МГКБ.

«На временном проживании находятся более 40 медицинских работника в санатории в Подлипках и около 20 медицинских работников в гостинице при центре единоборств на улице Силикатной в Мытищах. Подвоз медицинских работников в гостиницу и обратно осуществляют каждый день утром и вечером. Осуществляется трехразовое питание», – уточняется в материале.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Путин возмутился ситуацией с допвыплатами медикам, борющимся с коронавирусом.

Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились - и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы и минуты

- Рассказываем про массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Москве

- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.

- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.

- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.