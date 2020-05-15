РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мая. Сроки планового отключения горячей воды в многоквартирных домах Люберец перенесены, изменения графиков связаны с пандемией коронавируса и объявленным режимом самоизоляции, профилактические работы начнут проводить с 1 июля, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Это сделано для того, чтобы ваше пребывание дома было более комфортным. Ремонтные работы проведут в максимально короткие сроки - не более 14 дней. Там, где есть техническая возможность, срок отключения горячей воды будет сокращен. Часть домов отключать от горячего водоснабжения вообще не будут», - пояснил Ружицкий.

График проведения профилактических работ размещен на официальном сайте администрации округа: www.люберцы.рф. Все интересующие вопросы жители могут задать по телефонам ЕДС ЖКХ: 8(495)103-44-33, 8(800)301-44-33 и *5-105 (для звонка с мобильного). Также можно обратиться в управление ЖКХ администрации городского округа: 8(495)518-91-41 и 8(495)518-91-45.