РИАМО - 15 мая. В юбилейный 85-й год столичной подземки в городе запустят чат-бот, который ответит на вопросы, связанные с метро, жители Москвы смогут проголосовать за лучшее имя для бота, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Уже скоро мы запустим конкурс на самые лучшие варианты имен бота. У нас уже есть три варианта внешности виртуального помощника: мужчина, женщина и робот», – сказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он добавил, что самые удачные варианты вынесут на голосование на портале «Активный гражданин». Авторов лучших имен ждут сюрпризы от столичного метро. Тестирование проведут уже этим летом.

Чат-бот столичной подземки ответит на вопросы о метро, поможет найти забытые вещи, составить заявку на сопровождение инспекторами Центра обеспечения мобильности пассажиров и даже сможет уловить настроение пассажира. Бот будет в курсе свежих мемов и последних трендов.

Ранее для жителей столицы создали чат-бот в Telegram, с помощью которого можно проверить, прикреплен ли номер автомобиля и проездных карт к цифровому пропуску.