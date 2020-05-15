РИАМО - 15 мая. В юбилейный 85-й год столичной подземки в городе запустят чат-бот, который ответит на вопросы, связанные с метро, жители Москвы смогут проголосовать за лучшее имя для бота, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Уже скоро мы запустим конкурс на самые лучшие варианты имен бота. У нас уже есть три варианта внешности виртуального помощника: мужчина, женщина и робот», – сказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
Он добавил, что самые удачные варианты вынесут на голосование на портале «Активный гражданин». Авторов лучших имен ждут сюрпризы от столичного метро. Тестирование проведут уже этим летом.
Чат-бот столичной подземки ответит на вопросы о метро, поможет найти забытые вещи, составить заявку на сопровождение инспекторами Центра обеспечения мобильности пассажиров и даже сможет уловить настроение пассажира. Бот будет в курсе свежих мемов и последних трендов.
Ранее для жителей столицы создали чат-бот в Telegram, с помощью которого можно проверить, прикреплен ли номер автомобиля и проездных карт к цифровому пропуску.
Что ты знаешь об истории московского метро? Викторина к 85‑летию подземки
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15 мая 1935 года в Москве открылась первая ветка метрополитена. РИАМО предлагает окунуться в прошлое и сравнить тогдашнее и сегодняшнее метро.
Станция была, просто она называлась «Дзержинская».
Что ты знаешь об истории московского метро? Викторина к 85‑летию подземки (4/10)
Полное название метро сейчас – Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина». Имя Ленина подземка носила с самого начала?
Верно, первые билеты были бумажными, их вручную компостировали контролеры. Но за время существования метрополитена успели побывать в ходу и жетоны, и монеты.
Жетоны
Первые билеты были бумажными, их вручную компостировали контролеры. Эксперименты с жетонами начались уже в год открытия метро, но массовыми стали в конце 1950-х годы.
Как таковых билетов не было – в турникет загружались пятикопеечные монеты
Первые билеты были бумажными, их вручную компостировали контролеры. Но за время существования метрополитена успели побывать в ходу и жетоны, и монеты.
Что ты знаешь об истории московского метро? Викторина к 85‑летию подземки (8/10)
В год открытия метрополитена от «Сокольников» до «Парка культуры» можно было добраться на трамвае за два часа – или на метро за 21,5 минуты. А сколько занимает путь между этими станциями под землей сейчас?
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