РИАМО - 15 мая. Доследственную проверку назначили по факту нападения на сотрудника полиции в Подмосковье, провести комплекс следственных действий поручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Нападение на полицейского произошло при попытке ограбления магазина в Ногинске. Налетчики были вооружены ломами. В ходе задержания злоумышленники оказали сопротивление и нанесли телесные повреждения одному из правоохранителей.

«Сотрудник правоохранительных органов в тяжелом состоянии госпитализирован. По горячим следам по подозрению в совершении нападения задержаны двое мужчин, а также женщина, помогавшая им скрыться с места преступления», — говорится в сообщении.

Бастрыкин дал указание провести полномасштабный комплекс следственных действий, которые направлены на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу и на проверку имеющейся информации о совершении задержанными схожих преступлений.