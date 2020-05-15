РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 мая. Воспитанники МБОУ СОШ №6 городского округа Мытищи одержали победу в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы», сообщается на сайте администрации горокруга.

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» проводится департаментом образования совместно с департаментом культуры города Москвы.

«Для учащихся данное испытание - возможность показать свои способности, развлечься и одновременно расширить кругозор, узнав много нового о столице, ее истории и российской культуре, участвуя в игровых состязаниях на эрудицию и внимательность. Поздравляем Дину и Егора Белобородовых, учащихся 2З и 5Е классов, победителей олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», - говорится в сообщении.

Для музеев, парков и усадеб Москвы - это способ по-новому заинтересовать не только школьников-участников, но и их родителей, учителей, знакомых.