РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 мая. Жителей подмосковного Красногорска приглашают принять участие в вокальном онлайн-конкурсе «Мастер мюзикла», говорится в сообщении управления культуры администрации горокруга.

«Дорогие друзья! Управление культуры горокруга Красногорск, МАУК КВК «Знаменское-Губайлово» и АНО КПЦ «Красногорская филармония» приглашают вас принять участие в дистанционном вокальном конкурсе для юных и молодых артистов «Мастер мюзикла», который впервые состоится в Красногорске», - говорится в сообщении.

Конкурс рассчитан на исполнителей любого уровня подготовки. Принять участие могут даже те, кто не умеет петь, но искренне любит мюзикл. Они могут подать заявку и войти в состав зрительского жюри.

Конкурс проводится с 14 мая по 14 июня 2020 года. Для участия необходимо подготовить видеозапись своего выступления, заполнить анкету-заявку в формате Word и отправить до 11 июня на электронный адрес: musicalmaster20@gmail.com.

«К конкурсу допускаются арии и песни из мюзиклов: зарубежные и отечественные мюзиклы, фильмы-мюзиклы, арии и песни из музыкальных спектаклей», - добавляется в сообщении.

Председатель жюри - народный артист РФ, композитор, пианист, дирижер, художественный руководитель и председатель художественного совета Государственной Московской областной филармонии Максим Дунаевский, в жюри также вошли известные артисты.