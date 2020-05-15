РИАМО - 15 мая. В Красногорске на трассе М-9 произошло столкновение легкового автомобиля и КамАЗа, в результате происшествия пострадали четыре человека, включая трех несовершеннолетних, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«На 31-м километре трассы М-9 «Балтия» в 14:30 произошло столкновение легкового автомобиля Renault и КамАЗа. В результате ДТП травмы получили четыре человека - они госпитализированы. Из них один взрослый и три несовершеннолетних. Один из несовершеннолетних находится в тяжелом состоянии», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работают сотрудники спецслужб. Устанавливаются все причины произошедшего.