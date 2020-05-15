РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мая. На этой неделе в Люберцах стартовала запись детей в учреждения дополнительного образования, при благоприятной эпидемиологической ситуации занятия начнутся в сентябре, сообщила начальник управления образованием администрации городского округа Виктория Бунтина.

Родители могут записать ребенка в кружки и секции на сайте new.dop.mosreg.ru.

«Уже сейчас родители выбирают необходимую программу дополнительного образования, для этого на региональном портале предусмотрена соответствующая поисковая форма. Что касается очного конкурсного отбора в музыкальные и художественные школы, то здесь порядок следующий: родители отправляют заявку и ждут снятия ограничений для прохождения вступительных испытаний», - сказала Бунтина.

Она добавила, что на портале, в перспективе, ребенок сможет пройти профориентационное тестирование. По его результатам будет сформирован перечень подходящей программы допобразования.