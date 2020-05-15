РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мая. Депутат Московской областной думы Павел Максимович выделил средства на приобретение инвалидного кресла для ветерана ВОВ из подмосковного Подольска.

Максимович в преддверии Дня Победы поздравил участника Великой Отечественной войны Виктора Демина с 95-м днем рождения и вручил ему юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». В ходе беседы выяснилось, что ветеран нуждается в новом инвалидном кресле, с каждым годом ходить самостоятельно ему становиться все сложнее.

«Просьба была услышана, и юбиляру выделили материальные средства из депутатского фонда на приобретение специальной коляски. Сегодня защитник нашей Родины благополучно передвигается с помощью приобретенной покупки», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Демину было 16 лет, когда началась Великая Отечественная война. Спустя два года он отправился воевать на фронт, где служил рядовым в 4-й танковой дивизии в роте автоматчиков. День Великой Победы встретил в поезде на Дальний восток. В конце 1944 года фронтовика направили в Ленинградское военное училище железнодорожных войск и военных сообщений. После войны занимался восстановлением железнодорожных путей в Корее и до 1967 года служил в железнодорожных войсках, демобилизовался в звании майора. Затем работал ведущим специалистом строительной промышленности.