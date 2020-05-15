РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мая. Полицейские Подольска задержали уроженца республики ближнего зарубежья, которого подозревают в хищении 101 тысячи рублей из припаркованного автомобиля, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 43-летнего москвича о том, что неизвестный совершил хищение его денежных средств из автомобиля, припаркованного около магазина на улице Машиностроителей. Общая сумма материального ущерба составила 101 тысячу рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 52-летнего уроженца республики ближнего зарубежья. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража)», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.