РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 мая. Климовский трубный завод (КТЗ) в Подольске перешел на частичную доставку сырья для производства полимерных труб при помощи полимеровозов для оптимизации производственных процессов, сообщается на сайте администрации округа.

«В рамках оптимизации производственных процессов и логистики на Климовском трубном заводе, входящем в группу «Полипластик», перешли на частичную доставку сырья для производства полимерной трубной продукции при помощи полимеровозов. Данная технология транспортировки полимерных гранул реализована с помощью ПАО «Казаньоргсинтез», предоставившего специализированный транспорт», – говорится в сообщении.

Суть использования полимеровозов состоит в том, что полимерные гранулы загружаются в специальные цистерны и, по прибытии на заводскую площадку, поступают непосредственно в силосы, из которых производится их дозированная подача прямо в цех на производственные линии. Тем самым из логистической цепочки исключают склад. Такой метод поставок имеет ряд существенных преимуществ и позволяет достичь экономии материальных и временных ресурсов.

«При всех очевидных достоинствах полимеровозов не нужно рассматривать транспортировку в паллетах как архаизм, от которого нужно непременно отказаться. При транспортировке полимеровозами в холодный период года есть риск того, что из-за низких температур сырье может замерзнуть или дороги могут оказаться недоступными. А ведь все наши поставщики расположены далеко», – сказал начальник цеха переработки и подготовки сырья ООО «КТЗ» Вадим Кравченко.

Он отметил, что силосы имеют ограниченную вместимость – 630 тонн. Монтаж новых силосов достаточно дорогой.

«На складе мы можем хранить гораздо больший объем сырья и, имея резервные запасы, не беспокоиться по поводу накладок в графике поставок. Так что и в поставках в паллетах есть свои плюсы. Но в целом, конечно, использование полимеровозов оказывается быстрее, дешевле и удобнее», – добавил Кравченко.

Производственная инфраструктура КТЗ позволяет активно использовать доставку сырья полимеровозами, поскольку на заводе имеется девять силосов объемом 125 кубометров каждый. Эти резервуары высотой 18 метров и диаметром 3 метра вмещают по 70 тонн сырья.

Для того, чтобы принимать сырье из полимеровозов, на Климовском трубном заводе провели переоснащение, в частности, приобрели и установили японские компрессоры для непосредственной подачи сырья из полимеровозов в силосы. Первые такие поставки сделали в августе 2019 года, на данный момент процесс хорошо отработан и налажен.