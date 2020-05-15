РИАМО - 15 мая. На сайте Федерального медико-биологического агентства опубликовали результаты лечения пациентов с коронавирусом донорской плазмой, у восьми пациентов из 20 был эффект от переливания, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Первый опыт лечения гипериммунной плазмой реконвалесцентов в ФНКЦ ФМБА России (30 апреля — 6 мая 2020 года): число больных - 20, без эффекта — 12, с клиническим эффектом — восемь», — говорится в материале.

Клинический эффект от лечения плазмой наблюдался у восьми пациентов из девяти в тяжелом состоянии, однако эффект не был отмечен у 11 пациентов в крайне тяжелом состоянии.

В агентстве отметили, что лечение Covid-19 препаратами с противовирусной активностью не дает явного эффекта. «Тоцилизумаб» блокирует лихорадку, но не помогает при дыхательной недостаточности.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что в конце июля может быть создана вакцина от Covid-19.

Академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников прогнозирует, что в 2021 году россиян начнут прививать от коронавируса, возможно, прививка попадет в национальный календарь прививок, как вакцинация от полиомиелита.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

15 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Путин возмутился ситуацией с допвыплатами медикам, борющимся с коронавирусом.

Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились - и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы и минуты

- Рассказываем про массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Москве

- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.

- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.

- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.