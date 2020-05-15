РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 мая. Медицинские работники городского округа Мытищи получат выплаты за работу в условиях коронавирусной инфекции в период до 20 мая, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Президент России Владимир Путин 8 апреля предложил установить специальные надбавки врачам и медицинскому персоналу, которые непосредственно работают с больными коронавирусом.

«На счета сотрудников начались перечисления зарплаты за апрель. Выплаты за работу в условиях Covid-19 за счет средств федерального и областного бюджетов будут поступать несколькими траншами с 15 по 20 мая. Врачам президент предложил доплачивать по 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу и врачам скорой помощи - по 50 тысяч рублей, младшему персоналу, а также водителям и фельдшерам скорых - по 25 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

На эти цели из бюджета РФ было выделено регионам 41,8 миллиарда рублей, еще более 10 миллиардов рублей - федеральным учреждениям.

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