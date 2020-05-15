РИАМО - 15 мая. Роспотребнадзор и правительство Москвы обсуждают возможность частичного разрешения работы каршеринга при условии минимального срока аренды авто от пяти дней, машиной можно будет пользоваться в течение рабочей недели и более, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Мы планируем разрешить работу операторам каршеринга при условии, что их автомобили будут брать в аренду минимум на пять дней. Это предложение действует для тех, кто имеет рабочие пропуска. Номер пропуска нужно будет ввести в приложении оператора каршеринга перед началом аренды», – сказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что слухи о возможном возобновлении работы с 18 мая не соответствуют действительности. Вопрос вынесут в управление Роспотребнадзора по Москве.

Парковка для пользователей сервиса будет бесплатной. В планах правительства – снятие автомобиля после каждой аренды и направление его на полную дезинфекцию в соответствии с инструкциями, которые разработали в Роспотребнадзоре.

Заммэра добавил, что при дезинфекции будет организован контроль над уборкой и соблюдением минимального срока среднесрочной аренды. Для операторов на время запрета работы сохранялась льгота на парковку на улицах города.

Работа операторов каршеринга в столице была приостановлена с 22 апреля. Точную дату разрешения на работу авто краткосрочной аренды определят в указе мэра Москвы. Основным требованием является безусловное выполнение компаниями требования столичного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве убеждены, что пятидневный тариф – это временная мера. После улучшения эпидемиологической ситуации в столице все вернется, как было раньше.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Путин возмутился ситуацией с допвыплатами медикам, борющимся с коронавирусом.

Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились - и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы и минуты

- Рассказываем про массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Москве

- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.

- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.

- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.