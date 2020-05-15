РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 мая. Председатель Совета ветеранов вручил продуктовый набор коренной жительнице Котельников, почетному ветерану Подмосковья Нине Герасименко, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Еще один продуктовый набор председатель Совета ветеранов Котельников Михаил Набокин вручил Нине Герасименко, которая является коренной жительницей Котельников. В годы войны, совместно с матерью, трудилась на полях местного колхоза «Коллективный труд», - говорится в сообщении.

После войны основной отрезок трудовой деятельности заняла работа главным бухгалтером в централизованной бухгалтерии дошкольных и общеобразовательных учреждений, в том числе и в вечерних школах.

С 2008 года и по сегодняшний день активно принимает участие в работе Совета ветеранов Великой Отечественной войны. Нина Герасименко награждена медалями «За доблестный труд», «850 лет Москвы», «Ветеран труда» и «Почетный ветеран Подмосковья».