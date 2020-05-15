РИАМО - 15 мая. С начала текущего года в Московской области выдали почти 3 тысяч охотничьих билетов, за аналогичный период прошлого года выдали 3,3 тысячи документов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«На сегодняшний день выдали 2940 охотничьих билетов. Всего поступило 3592 заявления. За аналогичный период прошлого года было выдано чуть больше — 3,3 тысячи документов, дающих право охоты, рассмотрено 3,8 тысячи заявлений», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Охотничий билет выдается гражданам РФ, зарегистрированным по месту жительства или месту пребывания в Московской области.

Получить документ, разрешающий охоту, могут дееспособные граждане, у которых нет непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления, претенденты должны быть ознакомлены с требованиями охотничьего минимума.

«Только при наличии этого документа можно получить лицензию на покупку оружия для охоты. Всего в государственном охотхозяйственном реестре Московской области зарегистрировано более 200 тысяч охотников», — заключил Разин.

Билет изготавливается бесплатно за пять рабочих дней. Срок его действия неограничен.