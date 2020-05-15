РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 15 мая. Ученики школы №3 Котельников получили грамоты Всероссийского конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия – ХХ век», говорится в сообщении администрации горокруга.

«Учащиеся 10 класса школы №3 Котельников Анастасия Тазетдинова, Алена Навоян, Нурай Абузарова, Роман Пташкин, Екатерина Краснова и учитель истории и обществознания Владимир Шуляков (руководитель проекта) награждены грамотами и свидетельствами XXI Всероссийского конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия – ХХ век», – говорится в сообщении.

Конкурс проводился для того, чтобы побудить молодых людей заняться самостоятельными исследованиями российской истории минувшего века, пробудить в них интерес к судьбам обычных людей, к их повседневной жизни – к тому, из чего складывается «большая история» страны.

Организаторами конкурса выступили Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал», Международный благотворительный фонд имени Д. С. Лихачева, Союз краеведов России. Всего на конкурс поступило 1332 работы из 71 региона России.