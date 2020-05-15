РИАМО - 15 мая. Пользователи интернет-сервисов размещения объявлений Avito и «Юла» столкнулись с новой схемой мошенничества при покупке товаров по заниженным ценам, сообщает Газета.ru.

Как рассказали эксперты компании Bi.zone, злоумышленники публикуют объявления о продаже товаров на Avito или «Юле» по очень низким ценам. Когда заинтересованный покупатель откликается, ему предлагают сделать доставку товара из другого города.

«Пользователя направляют на фишинговый ресурс для оплаты «доставки». После ввода покупателем данных банковской карты и оплаты «заказа», мошенники не отвечают на сообщения покупателя», — говорится в материале.

Примечательно, что чаще всего по такой схеме пользователям предлагают купить iPhone по невероятно низким ценам.

За день мошенники могут получить около 52 тысяч рублей, а общие потери жертв аферы достигают 1 миллиона рублей ежедневно. Массовость атак достигается с помощью использования Telegram-ботов, которые активно заманивают доверчивых пользователей «сладкими» ценами на популярные гаджеты.

Эксперты предупреждают, что не следует переходить по ссылкам, полученным от продавца, даже если он настаивает, что это крайне необходимо для совершения покупки.