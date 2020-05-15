РИАМО - 15 мая. Инспекторы эконадзора в ходе рейдов проверили состояние земельных участков в Богородском и Рузском округах, где ранее выявили навалы мусора, свалки были ликвидированы, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Установлено, что силами администрации Богородского округа ликвидированы навалы строительных отходов в деревне Ельня, вдоль автомобильной дороги Ногинск – Ельня – Стулово – Лосино-Петровский», – говорится в сообщении.

Также администрация Рузского округа ликвидировала четыре навала бытового мусора, обнаруженных на землях лесного фонда в Звенигородском лесничестве. Общий объем вывезенных отходов превысил 200 кубометров.

Минэкологии продолжает контролировать работы по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок в Подмосковье.

С этого года ликвидация свалок и очаговых навалов мусора является одним из основных показателей деятельности местных администраций по критерию «Качество окружающей среды».