РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 мая. Волонтеры городского округа Мытищи доставят продукты и медикаменты пенсионеру на самоизоляции в пятницу вечером, сообщил первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин.

«В пятницу провел прием граждан в дистанционном режиме. У пенсионера Сергея Николаевича из Мытищ не было возможности приобрести продукты и лекарства, попросил помочь. Созвонились с волонтерами, и все необходимое ему доставят уже к вечеру. Таких историй достаточно много, поэтому мы с помощниками в ежедневном режиме ведем и разъяснительную работу», - написал Чаплин в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что для того, чтобы записаться к нему на прием, необходимо предварительно написать на почту: moduma@yandex.ru или в сообщения в социальных сетях Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники». Также можно обратиться по телефонам: 8(909)909-46-99; 8(916)154-97-49; 8(910)406-37-74 (по вопросам дачников и садоводов).

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.

- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.

- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.