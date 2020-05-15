Что ты знаешь об истории московского метро? Викторина к 85‑летию подземки
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15 мая 1935 года в Москве открылась первая ветка метрополитена. РИАМО предлагает окунуться в прошлое и сравнить тогдашнее и сегодняшнее метро.
Что ты знаешь об истории московского метро? Викторина к 85‑летию подземки (1/10)
Сейчас в московском метро 238 станций (не считая МЦК и МЦД). А сколько станций заработали в день открытия в 1935-м?
Фото Александр Кожохин © РИАМО
7
Нет, 13. Поезда шли от «Сокольников» до «Парка Культуры» с ответвлением от «Охотного ряда» до «Смоленской».
13
Верно. Поезда шли от «Сокольников» до «Парка Культуры» с ответвлением от «Охотного ряда» до «Смоленской».
18
Нет, 13. Поезда шли от «Сокольников» до «Парка Культуры» с ответвлением от «Охотного ряда» до «Смоленской».
Что ты знаешь об истории московского метро? Викторина к 85‑летию подземки (2/10)
В числе первых была открыта станция «Кировская». Как она сейчас называется?
«Библиотека имени Ленина»
Нет, это «Чистые пруды». Станцию переименовали в 1990-м году.
«Кропоткинская»
Нет, это «Чистые пруды». Станцию переименовали в 1990-м году.
«Чистые пруды»
Верно, станцию переименовали в 1990-м году.
Что ты знаешь об истории московского метро? Викторина к 85‑летию подземки (3/10)
Дальше немного сложнее. Была ли среди первых открывшихся станция «Лубянка»?
Фото A.Savin, WikiCommons © wikipedia.org
Была, разумеется
Станция-то была, но называлась она «Дзержинская».
Была, но называлась иначе
Верно, она называлась «Дзержинская».
Не было, ее открыли позже
Станция была, просто она называлась «Дзержинская».
Что ты знаешь об истории московского метро? Викторина к 85‑летию подземки (4/10)
Полное название метро сейчас – Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина». Имя Ленина подземка носила с самого начала?
Фото © РИАМО
Конечно!
А вот и нет. До 1955 года метрополитен носил имя Лазаря Кагановича. Причем переименовать подземку предложил сам Каганович.
Нет, она носила имя Иосифа Сталина
Нет, до 1955 года она носила имя Лазаря Кагановича, позже – Владимира Ленина. Причем переименовать метро предложил сам Каганович.
Нет, она носила имя Лазаря Кагановича
Верно, вас не проведешь! Имя Ленина подземка носит с 1955 года. Причем переименовали ее по предложению самого Кагановича.
Что ты знаешь об истории московского метро? Викторина к 85‑летию подземки (5/10)
Сейчас график работы подземки на большинстве станций – с 5:20 утра до часа ночи. Попробуйте угадать, какой был график 85 лет назад!
С 7:00 утра до часа ночи
Точно
С 6:00 утра до 23:00
Не угадали
С 7:00 утра до полуночи
Не угадали
Что ты знаешь об истории московского метро? Викторина к 85‑летию подземки (6/10)
В первых поездах, перевозивших пассажиров, было всего четыре вагона. Кстати, а сколько вагонов в самых современных столичных поездах «Москва»?
Бывает пять или шесть
В столичном метро эксплуатируются шести- и восьмивагонные составы «Москва». Пятивагонные поезда этого типа эксплуатируются в Баку, четырехвагонные – в Ташкенте.
Бывает шесть или восемь
В столичном метро эксплуатируются шести- и восьмивагонные составы «Москва».
Весь поезд считается одним вагоном, там же сквозной проход!
Проход сквозной, но вагоны все равно есть. В столичном метро эксплуатируются шести- и восьмивагонные составы «Москва».
Что ты знаешь об истории московского метро? Викторина к 85‑летию подземки (7/10)
Сегодняшние москвичи привыкли к магнитной карте «Тройка». А какие билеты были в ходу в мае 1935 года?
Бумажные билеты
Верно, первые билеты были бумажными, их вручную компостировали контролеры. Но за время существования метрополитена успели побывать в ходу и жетоны, и монеты.
Жетоны
Первые билеты были бумажными, их вручную компостировали контролеры. Эксперименты с жетонами начались уже в год открытия метро, но массовыми стали в конце 1950-х годы.
Как таковых билетов не было – в турникет загружались пятикопеечные монеты
Первые билеты были бумажными, их вручную компостировали контролеры. Но за время существования метрополитена успели побывать в ходу и жетоны, и монеты.
Что ты знаешь об истории московского метро? Викторина к 85‑летию подземки (8/10)
В год открытия метрополитена от «Сокольников» до «Парка культуры» можно было добраться на трамвае за два часа – или на метро за 21,5 минуты. А сколько занимает путь между этими станциями под землей сейчас?
Фото Юра Куевда © РИАМО
20 минут
Нет, скорость увеличилась сильнее – сейчас пусть занимает 17 минут.
10 минут
Нет, хоть метро и стало стремительнее, но не настолько: на маршруте много промежуточных станций. Путь занимает около 17 минут.
17 минут
Верно.
Что ты знаешь об истории московского метро? Викторина к 85‑летию подземки (9/10)
Как думаете, сколько по времени был действителен один билет в 1935 году после того, как кассир или кондуктор на входе ставил на нем штамп?
Фото Анастасия Осипова © РИАМО
Один день
Нет, всего 35 минут. Причем до «Сокольников» ехали по билетам красного цвета, а в обратную сторону – по желтым.
Один час
Нет, всего 35 минут. Причем до «Сокольников» ехали по билетам красного цвета, а в обратную сторону – по желтым.
35 минут
Вы правы. Причем до «Сокольников» ехали по билетам красного цвета, а в обратную сторону – по желтым.
Что ты знаешь об истории московского метро? Викторина к 85‑летию подземки (10/10)
Последний вопрос. В среднем в обычный будний день в 1935 году в метро совершалось 177 тысяч поездок. А сколько в 2020-м (до пандемии)?
Фото Пелагия Тихонова © РИАМО
Более 9 миллионов
Точно.
7,5 миллиона
Нет, больше.
Почти 20 миллионов
Все-таки меньше.
Типичный москвич
В метро вы спускаетесь (или спускались до пандемии) регулярно. И вы явно немного наслышаны о его истории – впрочем, как и обо всем на свете.
Сотрудник музея метро
Вы прекрасно знаете историю московского метрополитена и его сегодняшнее состояние. Признавайтесь, вы там работаете?
Гость из дальнего Подмосковья
Иногда вас заносит в московское метро, но не слишком часто. Или ваш ежедневный путь от дома до работы занимает столько времени, что интересоваться историей метро вам некогда.
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