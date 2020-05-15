Что ты знаешь об истории московского метро? Викторина к 85‑летию подземки 10 вопросов | Пройден 6 раз 15 мая 1935 года в Москве открылась первая ветка метрополитена. РИАМО предлагает окунуться в прошлое и сравнить тогдашнее и сегодняшнее метро. Начать тест

Что ты знаешь об истории московского метро? Викторина к 85‑летию подземки (1/10) Сейчас в московском метро 238 станций (не считая МЦК и МЦД). А сколько станций заработали в день открытия в 1935-м? Фото Александр Кожохин © РИАМО Нет, 13. Поезда шли от «Сокольников» до «Парка Культуры» с ответвлением от «Охотного ряда» до «Смоленской». Верно. Поезда шли от «Сокольников» до «Парка Культуры» с ответвлением от «Охотного ряда» до «Смоленской». 13 Нет, 13. Поезда шли от «Сокольников» до «Парка Культуры» с ответвлением от «Охотного ряда» до «Смоленской». 18

Что ты знаешь об истории московского метро? Викторина к 85‑летию подземки (2/10) В числе первых была открыта станция «Кировская». Как она сейчас называется? Фото Мария Ипполитова © РИАМО Нет, это «Чистые пруды». Станцию переименовали в 1990-м году. «Библиотека имени Ленина» Нет, это «Чистые пруды». Станцию переименовали в 1990-м году. «Кропоткинская» Верно, станцию переименовали в 1990-м году. «Чистые пруды»

Что ты знаешь об истории московского метро? Викторина к 85‑летию подземки (3/10) Дальше немного сложнее. Была ли среди первых открывшихся станция «Лубянка»? Фото A.Savin, WikiCommons © wikipedia.org Станция-то была, но называлась она «Дзержинская». Была, разумеется Верно, она называлась «Дзержинская». Была, но называлась иначе Станция была, просто она называлась «Дзержинская». Не было, ее открыли позже

Что ты знаешь об истории московского метро? Викторина к 85‑летию подземки (4/10) Полное название метро сейчас – Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина». Имя Ленина подземка носила с самого начала? Фото © РИАМО А вот и нет. До 1955 года метрополитен носил имя Лазаря Кагановича. Причем переименовать подземку предложил сам Каганович. Конечно! Нет, до 1955 года она носила имя Лазаря Кагановича, позже – Владимира Ленина. Причем переименовать метро предложил сам Каганович. Нет, она носила имя Иосифа Сталина Верно, вас не проведешь! Имя Ленина подземка носит с 1955 года. Причем переименовали ее по предложению самого Кагановича. Нет, она носила имя Лазаря Кагановича

Что ты знаешь об истории московского метро? Викторина к 85‑летию подземки (5/10) Сейчас график работы подземки на большинстве станций – с 5:20 утра до часа ночи. Попробуйте угадать, какой был график 85 лет назад! Фото Мария Ипполитова © РИАМО Точно С 7:00 утра до часа ночи Не угадали С 6:00 утра до 23:00 Не угадали С 7:00 утра до полуночи

Что ты знаешь об истории московского метро? Викторина к 85‑летию подземки (6/10) В первых поездах, перевозивших пассажиров, было всего четыре вагона. Кстати, а сколько вагонов в самых современных столичных поездах «Москва»? Фото Александр Манзюк © РИАМО В столичном метро эксплуатируются шести- и восьмивагонные составы «Москва». Пятивагонные поезда этого типа эксплуатируются в Баку, четырехвагонные – в Ташкенте. Бывает пять или шесть В столичном метро эксплуатируются шести- и восьмивагонные составы «Москва». Бывает шесть или восемь Проход сквозной, но вагоны все равно есть. В столичном метро эксплуатируются шести- и восьмивагонные составы «Москва». Весь поезд считается одним вагоном, там же сквозной проход!

Что ты знаешь об истории московского метро? Викторина к 85‑летию подземки (7/10) Сегодняшние москвичи привыкли к магнитной карте «Тройка». А какие билеты были в ходу в мае 1935 года? Фото сайт Московский Транспорт © Верно, первые билеты были бумажными, их вручную компостировали контролеры. Но за время существования метрополитена успели побывать в ходу и жетоны, и монеты. Бумажные билеты Первые билеты были бумажными, их вручную компостировали контролеры. Эксперименты с жетонами начались уже в год открытия метро, но массовыми стали в конце 1950-х годы. Жетоны Первые билеты были бумажными, их вручную компостировали контролеры. Но за время существования метрополитена успели побывать в ходу и жетоны, и монеты. Как таковых билетов не было – в турникет загружались пятикопеечные монеты

Что ты знаешь об истории московского метро? Викторина к 85‑летию подземки (8/10) В год открытия метрополитена от «Сокольников» до «Парка культуры» можно было добраться на трамвае за два часа – или на метро за 21,5 минуты. А сколько занимает путь между этими станциями под землей сейчас? Фото Юра Куевда © РИАМО Нет, скорость увеличилась сильнее – сейчас пусть занимает 17 минут. 20 минут Нет, хоть метро и стало стремительнее, но не настолько: на маршруте много промежуточных станций. Путь занимает около 17 минут. 10 минут Верно. 17 минут

Что ты знаешь об истории московского метро? Викторина к 85‑летию подземки (9/10) Как думаете, сколько по времени был действителен один билет в 1935 году после того, как кассир или кондуктор на входе ставил на нем штамп? Фото Анастасия Осипова © РИАМО Нет, всего 35 минут. Причем до «Сокольников» ехали по билетам красного цвета, а в обратную сторону – по желтым. Один день Нет, всего 35 минут. Причем до «Сокольников» ехали по билетам красного цвета, а в обратную сторону – по желтым. Один час Вы правы. Причем до «Сокольников» ехали по билетам красного цвета, а в обратную сторону – по желтым. 35 минут

Что ты знаешь об истории московского метро? Викторина к 85‑летию подземки (10/10) Последний вопрос. В среднем в обычный будний день в 1935 году в метро совершалось 177 тысяч поездок. А сколько в 2020-м (до пандемии)? Фото Пелагия Тихонова © РИАМО Точно. Более 9 миллионов Нет, больше. 7,5 миллиона Все-таки меньше. Почти 20 миллионов

Типичный москвич В метро вы спускаетесь (или спускались до пандемии) регулярно. И вы явно немного наслышаны о его истории – впрочем, как и обо всем на свете. Фото Александр Манзюк © РИАМО Поделиться результатом

Сотрудник музея метро Вы прекрасно знаете историю московского метрополитена и его сегодняшнее состояние. Признавайтесь, вы там работаете? Фото Мария Ипполитова © РИАМО Поделиться результатом

Гость из дальнего Подмосковья Иногда вас заносит в московское метро, но не слишком часто. Или ваш ежедневный путь от дома до работы занимает столько времени, что интересоваться историей метро вам некогда. Фото Николай Корешков © РИАМО Поделиться результатом

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