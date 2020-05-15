РИАМО - 15 мая. В подмосковном Ступине выдано разрешение на строительство животноводческого комплекса крупного рогатого скота «Бортниково», говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Комплекс площадью 67 тысяч квадратных метров построят в деревне Кочкорево. Предприятие рассчитано на 3550 коров и площадок для выращивания молодых телят молочных пород на 5100 голов. Здесь будут производить молоко.

«Застройщиком выступает компания «Ступинская Нива». Ориентировочное завершение строительства и запуск комплекса в эксплуатацию намечен на четвертый квартал этого года», — сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она добавила, что проект сопровождают персональные менеджеры центра содействия строительству при правительстве Московской области.

Объем инвестиций составит порядка 4 миллионов рублей. В планах на предприятии будет создано 120 рабочих мест.