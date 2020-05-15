РИАМО - 15 мая. В новой Москве в результате успешной спасательной операции из автомобиля, на который наехала электричка, удалось оперативно вытащить женщину и доставить ее в больницу, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

На железнодорожной дороге в районе Бекасово-Сортировочное (ТиНАО) в пятницу произошло столкновение электрички с легковым автомобилем. В результате происшествия в машине оказалась заблокирована женщина.

«На место происшествия незамедлительно были направлены подразделения пожарно-спасательного гарнизона столицы. В числе привлекаемых к ликвидации происшествия сил были подразделения №№306, 206, 308 и 305 пожарно-спасательного центра Москвы», — говорится в сообщении.

Прибывшие специалисты приступили к немедленной деблокации пострадавшей. С помощью гидравлического инструмента они разрезали искореженные детали автомобиля и получили доступ к пострадавшей женщине.

Пострадавшую передали бригаде скорой помощи — она госпитализирована в ближайшую больницу. Пассажиры электрички не пострадали.

Ранее из-за ДТП была задержана электричка №6826 от станции Столбовая до станции Бекасово-1. На движение других поездов инцидент не повлиял.