РИАМО - 15 мая. В новой Москве в результате успешной спасательной операции из автомобиля, на который наехала электричка, удалось оперативно вытащить женщину и доставить ее в больницу, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
На железнодорожной дороге в районе Бекасово-Сортировочное (ТиНАО) в пятницу произошло столкновение электрички с легковым автомобилем. В результате происшествия в машине оказалась заблокирована женщина.
Прибывшие специалисты приступили к немедленной деблокации пострадавшей. С помощью гидравлического инструмента они разрезали искореженные детали автомобиля и получили доступ к пострадавшей женщине.
Пострадавшую передали бригаде скорой помощи — она госпитализирована в ближайшую больницу. Пассажиры электрички не пострадали.
Ранее из-за ДТП была задержана электричка №6826 от станции Столбовая до станции Бекасово-1. На движение других поездов инцидент не повлиял.
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