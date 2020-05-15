РИАМО - 15 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин возмутился ситуацией с дополнительными выплатами для медиков, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19, передает Газета.ru.

Президент затронул тему допвыплат на совещании об открытии в регионах медцентров Минобороны по оказанию помощи инфицированным коронавирусом. Путин назвал ситуацию с выплатами канителью.

«Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились - и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы и минуты», — сказал Путин.

По словам президента, в начале следующей недели будет обсуждаться выполнение поручения по всем российским регионам без исключения.

Выплаты осуществляются сотрудникам медицинских учреждений, работающим с зараженными Covid-19, за период с апреля по июнь 2020 года.

Допвыплаты врачам составляют до 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей, а младшему — 25 тысяч рублей.

Также врачам бригад скорой помощи назначены дополнительные выплаты в размере 50 тысяч рублей, а среднему, младшему медперсоналу и водителям скорой помощи — по 25 тысяч рублей.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.

- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.

- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.