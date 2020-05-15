РИАМО - 15 мая. Учебный год для студентов Театрального институтов имени Щукина в Москве закончится до 10 июня, сообщил ректор Театрального института имени Б.В. Щукина Евгений Князев.

«Мы получили рекомендации министерства культуры по поводу возможного досрочного окончания учебного года. Собираемся сделать это где-то 10 июня, чтобы в августе нам разрешили опять приступить к занятиям», - сказал Князев в ходе онлайн-конференции.

По его словам, в августе студенты второго и третьего курсов приступят к занятиям и уже дополучат те знания, которые получить не успели.

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