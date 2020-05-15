РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 мая. Врачи городской больницы №1 подмосковного Красногорска спасли руку мужчине, который порезался болгаркой, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области.

В Красногорскую городскую больницу №1 поступил пациент с травмой руки, которую он получил в результате работы с болгаркой. Мужчина выполнял слесарные работы и не соблюдал технику безопасности, что привело к тяжелой травме.

«У мужчины был оскольчатый перелом основания средней фаланги 2-го пальца, краевой перелом основания проксимальной фаланги 3-го пальца, краевой перелом головки 3-й пястной кости. Повреждение разгибателя 2-го пальца. Рваная рана с дефектом тканей. Пациенту была выполнена фиксация спицами Киршнера, первичная хирургическая обработка раны, пластика местными тканями», - сказал врач травматолог-ортопед Красногорский городской больницы №1 Сергей Косарев.

Сейчас пациент находится под наблюдением врачей, продолжает лечение.