РИАМО - 15 мая. С момента ввода пропускного режима в Подмосковье было оформлено более 24,5 миллионов цифровых пропусков, через мобильное приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» было выдано свыше 17,2 миллиона пропусков, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Всего выдано пропусков: 24,509 миллиона, из них 3,24 миллиона – это рабочие пропуска, а также 21,269 миллиона пропусков выдано для физических лиц», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что через мобильное приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» было выдано свыше 17,2 миллиона пропусков.

Пропускной режим введен в Подмосковье из-за распространения коронавируса. Пропуска нужно получать для поездок на транспорте. В регионе выдают пропуска трех видов – рабочие, которые действуют до окончания режима самоизоляции, для поездок в медучреждения, которые можно оформлять раз в день, и для поездок в иных целях, которые можно оформлять дважды в неделю.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.

- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.

- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.