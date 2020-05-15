РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 мая. В микрорайонах Чернево 1 и 2, Столичный и Изумрудные холмы подмосковного Красногорска вода из-под крана может пахнуть хлором из-за работ на водозаборном узле, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«C 18 мая по 5 июня АО «Водоканал» будет проводить работы по промывке и хлорированию резервуаров на ВЗУ-16. Эта процедура проводится ежегодно. Вода в микрорайонах Чернево-1, Чернево-2, Столичный и Изумрудные холмы будет подаваться с остаточным запахом хлора», – говорится в сообщении.

При дезинфекции резервуаров специалисты применяют безопасные очищающие составы. Хлорирование убивает все возможные грибковые палочки и вирусы, а также предотвращает образование накипи.

«При наличии остаточного запаха хлора воду из-под крана рекомендуется кипятить», – добавляется в сообщении.

Дезинфекция водопроводных сооружений продолжится в течение года. В июле пройдет промывка резервуаров, снабжающих водой деревню Желябино, в августе – микрорайон Южный, улицу Вокзальную, в сентябре – Чернево-1, в октябре – Путилково и поселок Новый.

Вопросы можно задать по телефону АО «Водоканал»: 8(495)562-02-08.