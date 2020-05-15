РИАМО - 15 мая. В России прорабатывается возможность ужесточить ответственность для тех, кто сжигает порубочные остатки и сухую растительность, сообщил в пятницу заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Илья Денисов.
По его словам, к ним относятся сжигание порубочных остатков и сухой растительности, как на территории частного дома, так и лесопилки или других объектов.
Он отметил, что на данный момент штраф при сжигании сухой растительности на физическое лицо может составлять от 2 до 4 тысяч рублей, а на юридическое лицо — от 150-200 тысяч рублей.
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