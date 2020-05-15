РИАМО - 15 мая. Неизвестный позвонил москвичке и, представившись сотрудником банка, получил доступ к банковскому счету, после чего похитил крупную сумму денег, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Женщина сообщила о краже 14 мая.

«На телефон гражданке позвонил неизвестный под видом сотрудника службы безопасности банка. Под предлогом сохранения денежных средств на счете он убедил женщину установить на ее сотовый телефон мобильное приложение TeamViewer», — сказал собеседник агентства.

С помощью приложения злоумышленник получил доступ к СМС-сообщениям, после чего с банковского счета женщины пропали 319 тысяч 950 рублей.

По факту инцидента в настоящий момент проводится проверка.