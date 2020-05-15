Как бесплатно сдать кровь на антитела к коронавирусу в Москве

Зачем нужен массовый скрининг
С 15 мая 2020 года в Москве запускается массовое тестирование населения (скрининг) на антитела к COVID-19 на базе городских поликлиник.
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, это позволит увидеть более развернутую и объективную картину масштабов и динамики распространения коронавирусной инфекции. Скрининг должен показать, какая часть москвичей уже переболела и приобрела иммунитет к заболеванию, а также выявит инфицированных и тех, кто находится под подозрением.
Результаты массового тестирования жителей помогут спланировать работу столичной системы здравоохранения на ближайшее будущее, а также решить вопрос о смягчении или, наоборот, ужесточении действующих на данный момент ограничений.
Москвичам прохождение данной процедуры также даст понимание, перенесли ли они вирус бессимптомно или в легкой форме, похожей на обычную простуду, или нет, а также повысит уровень сознательности и осторожности.
Как проходит тестирование на Covid-19
Во время процедуры у пациента берется кровь из вены, после чего в оперативном режиме проводится соответствующее тестирование.
Исследование делается по двум показателям: первый дает понимание, заражен ли человек коронавирусной инфекцией в данный момент или нет, а второй позволяет определить, переболел ли пациент COVID-19 в прошлом (антитела к коронавирусной инфекции вырабатываются в организме примерно спустя 14 дней после окончания заболевания).
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Кто имеет право на бесплатное исследование
На данный момент программа массового тестирования на коронавирус действует только в пределах Москвы. Анализ проводится бесплатно для жителей столицы, которые прикреплены к городским поликлиникам.
По данным департамента здравоохранения города Москвы, на данный момент участников исследования определяют методом случайной выборки, с учетом возрастного фактора, а также округа проживания.
По информации московской мэрии, на сегодняшний день только получившие приглашение имеют право записаться на сдачу крови.
Как только технология будет отработана, все жители города смогут пройти скрининг. Уже к концу мая планируется нарастить количество проводимых анализов на антитела до 200 тысяч в сутки (на начальном этапе планируется проводить до 70 тысяч исследований в неделю).
Где будут брать кровь на скрининг
Забор крови организован в 30 взрослых поликлиниках города Москвы, расположенных в разных районах столицы. Для проведения исследований в медучреждениях будут открыты специальные процедурные кабинеты.
Как записаться на тестирование
Участники, выбранные для прохождения исследования, получают приглашение сдать бесплатный тест на электронную почту или по СМС.
Если вы получили такое приглашение, перейдите по указанной в нем ссылке и запишитесь на забор крови. Запись осуществляется в режиме онлайн через портал mos.ru. Для этого необходимо авторизоваться, введя логин и пароль, или зарегистрироваться, если у вас еще нет учетной записи на портале.
Выберите раздел «Услуги», затем вкладку «Здоровье» и «Запись на прием к врачу». Далее из перечня специализаций выберите «Кровь (антитела Сovid-19)», выберите удобную для вас дату и время.
Адрес пункта тестирования определяется с учетом поликлиники, к которой вы прикреплены.
Также запись на исследование, а также перенос даты и времени посещения поликлиники для тестирования доступны на портале ЕМИАС emias.mos.ru и через мобильные приложения: emias.info и «Госуслуги Москвы». Офлайн-запись также возможна – через информационные киоски, функционирующие в столичных поликлиниках.
Как подготовиться к тестированию
Тестирование проводится с 8:00 до 20:00 часов ежедневно.
Для прохождения процедуры не требуется брать направление от врача. Также не нужны подготовительные мероприятия, как в случае со сдачей других анализов крови (например, приходить натощак).
При посещении поликлиники необходимо иметь при себе паспорт и медицинский полис. После оформления документов вы получите направление в процедурный кабинет.
Также при походе в поликлинику необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маска и перчатки).
Результат теста будет готов через несколько дней.
Задать любые вопросы по диагностике и профилактике коронавирусной инфекции можно по телефону горячей линии:8(499) 251-83-00.
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