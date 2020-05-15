Как бесплатно сдать кровь на антитела к коронавирусу в Москве

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С 15 мая 2020 года в Москве запускается массовое тестирование населения (скрининг) на антитела к COVID-19 на базе городских поликлиник.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, это позволит увидеть более развернутую и объективную картину масштабов и динамики распространения коронавирусной инфекции. Скрининг должен показать, какая часть москвичей уже переболела и приобрела иммунитет к заболеванию, а также выявит инфицированных и тех, кто находится под подозрением.

Результаты массового тестирования жителей помогут спланировать работу столичной системы здравоохранения на ближайшее будущее, а также решить вопрос о смягчении или, наоборот, ужесточении действующих на данный момент ограничений.

Москвичам прохождение данной процедуры также даст понимание, перенесли ли они вирус бессимптомно или в легкой форме, похожей на обычную простуду, или нет, а также повысит уровень сознательности и осторожности.

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