РИАМО - 15 мая. В Центральной пригородной пассажирской компании увеличили сроки действия абонементов, которые охватывают полностью или частично период самоизоляции с 30 марта по 31 мая 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Срок действия абонементов ЦППК продлевается автоматически, пассажирам не нужно обращаться в билетные кассы для осуществления этой операции. Новый срок действия абонементов можно проверить в кассах, билетопечатающих автоматах и на информационных терминалах», — говорится в сообщении.

Если срок действия абонемента истек с 30 марта по 31 мая, то его продление произойдет после окончания режима самоизоляции с 1 июня.

Дополнительный срок действия проездного будет равняться числу дней основного срока его действия, входящих в период самоизоляции. Например, если абонемент оформлен на период с 17 марта по 15 апреля, он будет дополнительно действовать с 1 по 17 июня — в рабочие и/или выходные дни, в зависимости от проездного.

В случае продления режима самоизоляции после 31 мая, условия последующего продления билетов могут быть скорректированы. Всю необходимую информацию можно будет найти в специальном разделе на сайте компании с ответами на часто задаваемые вопросы.

С 12 мая в Москве и Московской области стало обязательным ношение масок в общественных местах. Для передвижения на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск с привязанной к нему транспортной картой.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.

- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.

- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.