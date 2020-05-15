РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мая. На портале «Добродел» продолжается голосование о проведении работ по строительству систем наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки, жители городского округа Люберцы решат, где именно требуется провести данные работы, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Строительство и капитальный ремонт линий уличного освещения будут проведены в рамках проекта «Светлый город».

«Планы по строительству линий освещения формируются уже сейчас. Люберчане могут оставить свой голос за один из предложенных вариантов – всего на портале размещено 102 адреса в городском округе. Те адреса, которые наберут наибольшее количество голосов пользователей портала, будут рассмотрены при утверждении адресного перечня проекта «Светлый город» на 2021-2022 годы», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Сбор предложений и комментариев проводится с 1 мая по 1 июня. Каждый житель может проголосовать только за один объект.