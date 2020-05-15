РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 мая. На сегодня 849 пациентов с пневмонией содержатся в Мытищинской городской клинической больнице, сообщается на сайте администрации горокруга.

Согласно данным на пятницу, общее число госпитализированных в МГКБ составляет 849 человек. Это пациенты с коронавирусом и пневмониями. Количество медицинских работников, работающих с пациентами с новой коронавирусной инфекцией и пневмониями – 1,3 тысячи. Это врачи, медсестры, санитарки.

«Положительных Covid по стационару – 151, по поликлиникам МГКБ – 384. Всего мазков МГКБ взято более 12 тысяч. На 7 часов утра с пневмонией – 849 человек, в реанимации – 52, на ИВЛ – 10, не инвазивные ИВЛ – 11, на кислороде – 133, сатурация 93-96, умершие за сутки – 4. Поступило за сутки – 45 человек. В МГКБ развернуто более 1400 коек для пациентов с Covid и пневмониями. Основной корпус, который принимает пациентов – хирургический, здесь развернуто 500 коек. Сейчас идет спад по поступлению пациентов. Пик пришелся на 3 мая. В день принимают от 20 до 40 пациентов», - говорится в сообщении.

По данным на 14 мая, всего с начала пандемии из МГКБ было выписано 866 человек, прошедших лечение от коронавируса и пневмонии. Как сообщается на сайте, на сегодняшний день в МГКБ 42 стационарных и шесть портативных аппаратов ИВЛ. Необходимости в ИВЛ нет, но продолжает сохраняться необходимость в кислородных розетках.

«По улице Воровского, дом №2 (новая поликлиника МГКБ) направляют пациентов на долечивание. Все лекарственные препараты для лечения данной категории пациентов имеются в полном объеме. Также, все пациенты получают жизненно важные препараты по показаниям. Для лечения коронавирусных пациентов и пациентов с пневмонией также развернуты койки в стационарах МГКБ - в деревнях Сухарево и Осташково. Все СИЗ для медицинских работников здесь есть», - говорится в сообщении.

В МГКБ находятся тяжело больные пациенты с коронавирусной инфекцией и с осложненными формами пневмонии со всей Московской области, а также из других регионов. На временном проживании находятся более 40 медицинских работника в санатории в Подлипках и около 20 медицинских работников в гостинице при центре единоборств на улице Силикатной в Мытищах.

«Подвоз медицинских работников в гостиницу и обратно осуществляет каждый день, утром и вечером. Трехразовое питание. СИЗ имеются в полном объеме. Накануне поступило 6 новых автомобилей скорой неотложной помощи для поликлиник МГКБ», - уточняется в материале.