РИАМО - 15 мая. В столице выросло количество поездок по сравнению с прошлой неделей в метро на 28%, в наземном транспорте – на 21%, на пригородной железной дороге – на 11%, на маршрутах между Москвой и Подмосковьем – на 44%, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Весь городской транспорт Москвы работает по графику буднего дня, несмотря на то, что пассажиров стало меньше. Мы не пытаемся экономить, сокращая количество подвижного состава. Совместно с правительством Московской области просим пассажиров надевать маску и перчатки и придерживаться рекомендаций санитарных врачей», — сказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что, если сравнивать с прошлой неделей, количество поездок в метро уже увеличилось на 28%, в наземном транспорте – на 21%. Социальную дистанцию еще удается соблюдать даже в час пик, но пассажиров становится все больше.

Автомобилистов на столичных дорогах стало на 19% больше, чем на прошлой неделе, но это на 27% (или 360 тысяч автомобилей) меньше, чем до пандемии. Также время в пути сократилось на 40%.

При этом 97% водителей имеют пропуска, поэтому штрафов выписали немного. Проверить привязку пропуска к номеру машины можно через чат-бот в Telegram или мобильное приложение «Московский транспорт».

В целях борьбы с распространением коронавируса в Москве ввели обязательный масочно-перчаточный режим. Горожане должны носить защитные маски и перчатки в общественных местах, в том числе в транспорте.

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