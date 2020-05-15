РИАМО - 15 мая. На сайте Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) опубликована карта столичных поликлиник, где можно сдать бесплатный тест на антитела к коронавирусу.

Карту можно посмотреть по ссылке.

В пятницу в столице стартовало массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Кровь для анализов начали брать в 30 поликлиниках. Жители столицы, которых случайным образом отберут для прохождения теста, получат приглашения.

Кабинеты, где берут кровь, работают каждый день с 08:00 до 20:00.

После получения приглашения сдать кровь для исследования можно будет в течение трех дней.

Этот массовый скрининг позволит определить носителей вируса, у которых нет симптомов болезни. Кроме того, такие масштабы тестирования позволят определить достоверную картину распространения коронавируса в Москве.

К концу мая планируют проводить более 200 тысяч тестирований в сутки.

В Москве за весь период выявили 135 464 случая коронавируса, скончались 1358 человек с Covid-19, вылечили 24 562 пациента.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.

- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.

- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.