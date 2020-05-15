РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 мая. Домодедовские стоматологи начали работать на местной станции скорой помощи, они прошли переквалификацию, сообщил глава городского округа Домодедово Александр Двойных.

«Наши врачи из Домодедовской городской стоматологической поликлиники приняли решение поддержать коллег и пришли работать на нашу станцию скорой помощи. Сегодня к новым обязанностям приступили три врача-стоматолога, еще шестеро готовятся заступить в смены», — написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Все врачи проходят повышение квалификации для работы с пациентами, которые болеют коронавирусной инфекцией.

За работу с пациентами, у которых выявлена коронавирусная инфекция, врачам в Подмосковье предусмотрены выплаты стимулирующего характера за счет средств бюджетов региона и России.