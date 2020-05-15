РИАМО - 15 мая. Рабочие установили опоры и собрали арочное пролетное строение нового железнодорожного моста через Москву-реку, по которому в будущем начнут курсировать поезда Московского центрального диаметра Одинцово – Лобня, строительство объекта уже находится на завершающем этапе, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы МЖД.

Мост строят на Белорусском направлении Московской железной дороги в районе «Москва-Сити». Завершить работы планируют во втором квартале 2020 года.

«В настоящее время строительство моста через Москву-реку для МЦД-1 находится на завершающем этапе. Основные строительные работы по установке опор и арочного пролетного строения моста (длина - 116 метров) выполнены. В настоящее время ведутся подготовка земляного полотна для укладки рельс на мосту и устройство контактной сети. В конце мая планируется переключение главных путей на новый мост», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что открытие моста позволит повысить надежность эксплуатации железнодорожной инфраструктуры и комфорт пассажиров во время поездки.

По его словам, с начала строительства в 2019 году были проведены уникальные работы по возведению фундаментов нового моста в русле Москвы-реки, а также смонтированы металлические конструкции весом более 3 тысяч тонн в условиях непосредственной близости к действующим путям.

«При строительстве моста были применены проектные решения по сооружению опор и выполнению части подходов к мосту в виде эстакады, которые позволяют реализовывать проекты по развитию улично-дорожной сети города Москвы – строительству Шелепихинской развязки с Северным дублером Кутузовского проспекта, а также реконструкции Шелепихинской набережной Москвы-реки», - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что старый мост будут демонтировать после того, как запустят движение поездов по новому мосту через Москву-реку.

«Поезда через Москву-реку на участке Фили – Москва-Смоленская станут курсировать по двум новым двухпутным мостам, один из которых был построен в рамках проекта по организации ускоренного движения на участке Москва – Одинцово. Оба новых моста созданы по аналогичным проектам», - заключил собеседник агентства.