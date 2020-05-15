РИАМО - 15 мая. Неизвестный, представившись сотрудником банка, украл у жителя столицы более 690 тысяч рублей со счета, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«На телефон гражданина позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности АО КБ «Банк», и попросил войти в личный кабинет онлайн-банка. После этого неустановленным способом с банковского счета были похищены денежные средства в сумме 691 тысяч 530 рублей», — сказал собеседник агентства.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Устанавливаются подозреваемые.