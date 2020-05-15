РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 15 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал ключи от нового санитарного автомобиля медикам из Дзержинского, сообщила на своей личной странице глава городского округа Дзержинский Людмила Иванова в соцсети «Вконтакте».

«Это новый автомобиль «Лада Ларгус. Он дополнит парк бригад неотложной помощи. В эти дни как никогда проявляется наш русский характер. Он про взаимовыручку и помощь. В историю Подмосковья навсегда будет вписан подвиг врачей, медсестер, водителей скорой», - написала Иванова.

Она отметила, что автомобиль - настоящее подспорье для докторов в борьбе с пандемией.

«Он поможет оперативней приходить на помощь нашим жителям», - сказала Иванова.

До конца мая бригадам неотложной помощи Подмосковья поступит 200 новых машин. Ранее в апреле Московская область получила 16 реанимобилей от Минпромторга РФ.