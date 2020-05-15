РИАМО - 15 мая. Сброс неочищенных сточных вод в реку Кончуру устранили в Сергиевом Посаде после предостережения администрации городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В ведомство обратились жители города, которые сообщили о сбросе неочищенных сточных вод в реку Кончуру. В ходе осмотра территории факты подтвердились: выяснилось, что аварийный сброс произошел из изношенного канализационного коллектора.

«Минэкологии направило в адрес администрации городского округа предостережение о недопустимости нарушений правил обращения с отходами и водоохранного законодательства. По сообщению из администрации, на сегодняшний день утечка ликвидирована, коллектор работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Уже разработан проект реконструкции объекта, сейчас документация проходит экспертизу. Тем не менее, инспекторы эконадзора взяли ситуацию в Сергиевом Посаде на особый контроль, и в июне будет проведена еще одна проверка.

Изношенность коммунальной инфраструктуры уже приводила к загрязнению Кончуры. Два года назад по предписанию минэкологии работники МУП «Водоканал» Сергиево-Посадского округа ликвидировали последствия залпового выброса, произошедшего в результате аварии на напорном канализационном коллекторе.