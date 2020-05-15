РИАМО - 15 мая. Более 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом приняли два перепрофилированных корпуса городской клинической больницы №24 в Москве, более 770 пациентов уже выписаны из стационара, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

Сейчас в медучреждении на лечении находятся 540 пациентов, из них коронавирус подтвержден у 391 пациента. Всего в двух перепрофилированных корпусах больницы расположено 617 коек для пациентов стационарного отделения и 61 койка для реанимации и интенсивной терапии.

«Помимо этого, в корпусах расположены отделения лучевой и ультразвуковой диагностики, эндоскопическое отделение и клинико-диагностическая лаборатория. Больница укомплектована всем необходимым для оказания медицинской помощи пациентам с Covid-19, включая современные компьютерные томографы и аппараты искусственной вентиляции легких», — отметил главный врач городской клинической больницы №24 Григорий Родоман.

В рамках перепрофилирования в медучреждении сделали капитальный ремонт, который включал перепланировку помещений под единый санпропускник со шлюзами для всего лечебного учреждения.

Пациентов размещают в комфортабельных палатах, оборудованных индивидуальными санузлами, системами обеззараживания помещений и видеонаблюдения. Специалисты прошли необходимую подготовку по диагностике, лечению и профилактике коронавируса.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.

- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.

- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.