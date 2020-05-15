РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 мая. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила горожан с Международным днем семьи.

Международный день семьи отмечают 15 мая. Он был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в сентябре 1993 года. В России праздник отмечают с 1995 года.

«Поздравляю красногорские семьи с праздником - Международным днем семьи. Всем здоровья, добра, благополучия и как можно скорее - и взрослым, и детям - вернуться к полной жизни: работе, учебе, занятиям по душе», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.